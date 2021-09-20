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В Україні продовжили карантин до кінця року

20 вересня, 2021 понедiлок
13:37
Суспільство карантин

Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 31 грудня

Про це передає пресслужба МОЗ.

На засіданні Кабінету міністрів України 20 вересня було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину та режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року. 

“Поточна епідемічна ситуація контрольована. Так, ми фіксуємо зростання кількості нових випадків COVID-19, але завдяки вакцинації маємо запас міцності. Медична система готова реагувати на нову хвилю, але найкращий спосіб зберегти своє життя та здоров’я - щепитися від коронавірусної інфекції за першої нагоди”, - наголосив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. 

Він додав, що 21 вересня відбудеться засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на якому оголосять, з якої дати по всій території країни встановлюють "жовтий" рівень епіднебезпеки. 

При "жовтому" рівні  діятимуть такі карантинні обмеження: 

  • Заборонено проводити масові заходи за участю понад однієї особи на 4 кв. метри площі території або наповненістю залів понад дві третини місць у кожному окремому залі;
  • Не більше 4 осіб за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами - мінімум 1,5 метри;
  • Кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше за дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;
  • Спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть лише у разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів площі тощо.

Як передає урядовий портал, що на селекторній нараді під головуванням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля учасники обговорили проведення наступного засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Під час нього буде розглянуто питання впровадження жовтого рівня епідемічної небезпеки по всій території країни з 00 годин 00 хвилин 22 вересня 2021 року.


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