В Україні проти COVID-19 щепилися майже 50% дорослих, - Шмигаль

Про це він сказав на засіданні уряду у середу, 29 грудня.



"Вакцинація від коронавірусу була одним з головних завдань цього року. Я вважаю, що наша команда за лідерством Президента Володимира Зеленського з цим завданням впоралася. Ми розпочали безкоштовну вакцинацію для громадян. Усі наявні вакцини безпечні, перевірені, а головне вони захищають від важкого перебігу хвороби і в найближчий час щеплення будуть зроблені 50% дорослих українців”, - сказав прем'єр-міністр.



За його словами, нині наявної кількості вакцин достатньо для щеплення всіх бажаючих. Так з початку року було поставлено понад 40 млн доз вакцин різних виробників, додав глава уряду.



Шмигаль додав, що Україна забезпечена вакцинами проти COVID-19 на весь наступний рік.



Нагадаємо, в Україні можуть запровадити додаткові щеплення від коронавірусу для громадян віком від 60 років.