В Україні рівень інфляції тримається на рівні 10,2%, - Держстат
Зростання цін в Україні в річному вимірі за підсумками серпня залишилось на рівні 10,2%
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.
Після інфляції 0,1% за липень у серпні цього року було зафіксовано дефляцію 0,2%, що відповідає показникам серпня минулого року.
Базова інфляція в серпні була нульовою. У серпні 2020 року було зафіксовано базову інфляцію 0,1%, в річному вимірі вона знизилася до рівня 7,2%.
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