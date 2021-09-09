В Україні рівень інфляції тримається на рівні 10,2%, - Держстат

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

Після інфляції 0,1% за липень у серпні цього року було зафіксовано дефляцію 0,2%, що відповідає показникам серпня минулого року.

Базова інфляція в серпні була нульовою. У серпні 2020 року було зафіксовано базову інфляцію 0,1%, в річному вимірі вона знизилася до рівня 7,2%.