В Україні щеплення від коронавірусу отримали 14 671 169 людей
Станом на четвер, 30 грудня, в Україні від коронавірусу щеплено 14 671 169 людей
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Першу дозу отримали 14 671 167 людей, дві дози - 13 625 553 людини.
Крім того, 3 302 людини отримали додаткову дозу, 3 672 людям зробили бустерні щеплення.
Загалом зроблено 28 303 694 щеплення та 16 757 339 ПЛР-тестувань.
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