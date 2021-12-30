В Україні щеплення від коронавірусу отримали 14 671 169 людей

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Першу дозу отримали 14 671 167 людей, дві дози - 13 625 553 людини.



Крім того, 3 302 людини отримали додаткову дозу, 3 672 людям зробили бустерні щеплення.



Загалом зроблено 28 303 694 щеплення та 16 757 339 ПЛР-тестувань.

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