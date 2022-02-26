В Україні сигналами тривоги можуть бути церковні дзвони

Про це попереджає Верховна Рада.



"Важливо! По всій Україні сигналами тривоги можуть виступати церковні дзвони. Почувши дзвін дзвонів необхідно терміново переходити в сховища", - ідеться в повідомленні.

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