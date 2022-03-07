В Україні скасували пробне ЗНО-2022
В Україні скасували пробне зовнішнє незалежне оцінювання з усіх предметів, що мало відбутися 19 і 26 березня
Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти, передає Еспресо.TV.
"Через ганебні загарбницькі дії Росії проти України наше звичне життя змінилося, ми вимушені захищати свою землю, своїх близьких і рідних, свої оселі. Очевидно, що більшість запланованих заздалегідь заходів у цій ситуації не можуть відбуватися, а будуть проводитися пізніше або й узагалі будуть скасовані", – наголосили в УЦОЯО.
Відтак, проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання 19 і 26 березня – неможливе.
"Ми упевнені, що скоро настане мир, тоді ми зможемо визначитися із тим, як і коли будуть проводитися освітні оцінювання", – додали в УЦОЯО.
- Нагадаємо, в Україні цьогоріч скасували Державну підсумкову атестацію для учнів 4-х та 9-х класів школи.
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