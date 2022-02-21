В Україні стабілізується ситуація із захворюваністю на COVID-19 і зменшується кількість госпіталізованих, - Ляшко
Другий тиждень поспіль в Україні стабілізується ситуація з коронавірусом
Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.
"В Україні ж перші ознаки стабілізації захворюваності на COVID-19 за останній тиждень перейшли у більш явні. Кількість виявлених нових випадків COVID-19 зменшилася на -19%, або на 43 616 випадків в абсолютних цифрих і становить 191 640 випадків. Кількість госпіталізацій також зменшується другий тиждень поспіль. За минулий тиждень до лікарень було госпіталізовано 20 402 пацієнти, що на 4 тисячі менше ніж попереднього тижня", - повідомив він.
За його словами, минулий тиждень став першим із шістьох, коли кількість виписаних із лікарень перевищила показник ушпиталень із коронавірусом. Загалом упродовж минулого тижня виписали на 4 тис. пацієнтів більше, ніж госпіталізували.
Віктор Ляшко зауваижив, що тижневий показник COVID-ушпиталень зменшується у 21 з 25 регіонів України.
"У решті чотирьох регіонах - Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська - ситуація залишається контрольованою", - додав очільник МОЗ.
Віктор Ляшко зауважив, що Україна посідає 41 місце з 64 у Європі за кількістю нових заражень на 100 тис. населення.
У лікарнях перебуває 24 716 хворих на коронавірус. Загалом зайнято 35% ліжок із киснем, що на 5,4% менше, ніж тиждень тому.
"Завантаженість дитячих ліжок залишається контрольованою. Їх завантаженість зберігається на рівні 31%, що на 8,9% менше, порівняно з попереднім тижнем", - зазначив міністр.
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