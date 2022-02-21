П'ять регіонів України перебуває в "червоній" зоні карантину, ще чотири - у "жовтій"
Станом на 21 лютого більшість областей України залишається в "помаранчевій" зоні карантину
Про це повідомляє МОЗ.
У "червоній" зоні карантинних обмежень перебувають Закарпатська, Івано-Франківстька, Луганська, Рівненська та Хмельницька області.
До "жовтої" належать Львівщина, Полтавщина, Харківщина та Чернівеччина.
"Помаранчевими" залишаються Київ, Київська, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Черкаська та Чернігівська області.
На Вінниччині 20 лютого стабілізувався рівень COVID-ушпиталень. Він становить 59,0 за цільового значення ≤60 на 100 тис. населення. Станом на 19 лютого цей показник був 60,2.
- Нагадаємо, раніше очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Рівненська область близька до виходу з "червоної" зони карантину.
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