Рівненська область близька до виходу з "червоної" зони карантину, - Ляшко

Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко, передає РБК-Україна.



"За результатами аналізу поширення коронавірусної хвороби COVID-19, бачимо, що Рівненська область досягла ознак, які дозволяють розглянути питання щодо скасування "червоного" рівня епіднебезпеки в регіоні", - сказав він.



За словами міністра, це перша "червона" область, де стабілізувалася коронавірусна ситуація.



Крім того, найближчим часом перевести з "червної" зони можуть Закарпаття й Івано-Франківщину.

24 січня Івано-Франківська область перейшла з "помаранчевої" до "червоної" зони карантину.

27 січня Рівненщина увійшла до "червоної" зони карантину.

11 лютого Закарпаття, Луганщина та Хмельниччина перейшли з "помаранчевої" до "червоної" зони карантину.

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