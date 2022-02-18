Рівненська область близька до виходу з "червоної" зони карантину, - Ляшко
Існує ймовірність виведення Рівненщини з "червоної" зони карантину найближчим часом
Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко, передає РБК-Україна.
"За результатами аналізу поширення коронавірусної хвороби COVID-19, бачимо, що Рівненська область досягла ознак, які дозволяють розглянути питання щодо скасування "червоного" рівня епіднебезпеки в регіоні", - сказав він.
За словами міністра, це перша "червона" область, де стабілізувалася коронавірусна ситуація.
Крім того, найближчим часом перевести з "червної" зони можуть Закарпаття й Івано-Франківщину.
- 24 січня Івано-Франківська область перейшла з "помаранчевої" до "червоної" зони карантину.
- 27 січня Рівненщина увійшла до "червоної" зони карантину.
- 11 лютого Закарпаття, Луганщина та Хмельниччина перейшли з "помаранчевої" до "червоної" зони карантину.
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