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Рівненщина увійшла до "червоної" зони карантину

27 січня, 2022 четвер
09:30
Суспільство коронавірус

27 січня Рівненська область перейшла з "помаранчевої" зони карантинних обмежень до "червоної"

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

На Рівненщині фіксують перевищені показники виявлення нових випадків і динаміки ушпиталень.

У зв'язку з цим з 27 січня в області заборонено роботу закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень; закладів освіти, у яких повністю вакциновані менш ніж 100% співробітників; ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо; закладів освіти, крім дитсадків і початкових класів шкіл; непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів; закладів культури; проведення масових заходів.

Обмеження не діють, якщо 100% співвробітників і відвідувачів матимуть обидві дози щеплення від коронавірусу та "зелений" COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тестування або експрес-тестування на антиген (дійсний 72 години) або сертифікат про одужання.

При цьому заборонено роботу закладів освіти, якщо на самоізоляції - понад 50% здобувачів освіти та співробітників; перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу; самовільно залишати місце самоізоляції або обсервації. Ці обмеження є чинними навіть за наявності COVID-документів.

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рівненщина перейде до "червоної" зони карантину з 27 січня.

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