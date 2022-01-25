Рівненщина перейде до "червоної" зони карантину з 27 січня

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.



"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 27 січня 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Рівненської області", - написав він.



У зв'язку з цим з 27 січня на Рівненщині буде заборонено роботу закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень; закладів освіти, у яких повністю вакциновані менш ніж 100% співробітників; ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо; закладів освіти, крім дитсадків і початкових класів шкіл; непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів; закладів культури; проведення масових заходів.



Обмеження не діють, якщо 100% співвробітників і відвідувачів матимуть обидві дози щеплення від коронавірусу та "зелений" COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тестування або експрес-тестування на антиген (дійсний 72 години) або сертифікат про одужання.



При цьому заборонено роботу закладів освіти, якщо на самоізоляції - понад 50% здобувачів освіти та співробітників; перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу; самовільно залишати місце самоізоляції або обсервації. Ці обмеження є чинними навіть за наявності COVID-документів.

Нагадаємо, 24 січня Івано-Франківщина перейшла з "помаранчевої" зони карантинних обмежень до "червоної".

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