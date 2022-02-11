Закарпатська, Луганська та Хмельницька області перейшли до "червоної" зони карантину, а Полтавщина - до "жовтої"

Про це повідомляє МОЗ.



На Закарпатті коефіцієнт виявлення нових захворювань на коронавірус станом на 10 лютого становить 29,9% за цільового значення ≤20% / <4%. Також 9 лютого в регіоні зареєстрували перевищений рівень госпіталізацій - 61,7 за цільового показника ≤60 на 100 тис. населення. Однак 10 лютого цей показник став 59,4.



У Луганській області коефіцієнт виявлення нових випадків захворювання на коронавірус дорівнює 29,4%. Крім того, 9 лютого тут зафіксували перевищений рівень ушпиталень - 60,1 на 100 тис. населення. Упродовж 10 лютого кількість госпіталізацій знизилася до 56,4.



На Хмельниччині перевищений коефіцієнт виявлення нових інфікувань - 46,4%, а також рівень ушпиталень - 103,9.



Полтавська область перехйшла з "помранчевої" до "жовтої" зони карантинних обмежень. Тут нормалізувалися всі показники.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що 19 областей та Київ перебувають у "помаранчевій" зоні карантину.

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