Закарпатська, Луганська та Хмельницька області перейшли до "червоної" зони карантину, а Полтавщина - до "жовтої"
11 лютого Закарпаття, Луганщина та Хмельниччина перейшли з "помаранчевої" до "червоної" зони карантину, а Полтавщина опинилась у "жовтій"
Про це повідомляє МОЗ.
На Закарпатті коефіцієнт виявлення нових захворювань на коронавірус станом на 10 лютого становить 29,9% за цільового значення ≤20% / <4%. Також 9 лютого в регіоні зареєстрували перевищений рівень госпіталізацій - 61,7 за цільового показника ≤60 на 100 тис. населення. Однак 10 лютого цей показник став 59,4.
У Луганській області коефіцієнт виявлення нових випадків захворювання на коронавірус дорівнює 29,4%. Крім того, 9 лютого тут зафіксували перевищений рівень ушпиталень - 60,1 на 100 тис. населення. Упродовж 10 лютого кількість госпіталізацій знизилася до 56,4.
На Хмельниччині перевищений коефіцієнт виявлення нових інфікувань - 46,4%, а також рівень ушпиталень - 103,9.
Полтавська область перехйшла з "помранчевої" до "жовтої" зони карантинних обмежень. Тут нормалізувалися всі показники.
- Нагадаємо, раніше повідомляли, що 19 областей та Київ перебувають у "помаранчевій" зоні карантину.
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