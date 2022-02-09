В Україні 19 областей та Київ у "помаранчевій" зоні карантину
9 лютого, на "червоному" рівні епідемічної небезпеки перебувають дві області, на "помаранчевому" – 19 областей та столиця, ще три регіони –"жовті"
Про це повідомляють дані МОЗ.
Рівень захворюваності на COVID-19 по країні становить 1 224 на 100 тис. населення, при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб.
В Києві рівень захворюваності – 1 125 на 100 тис. осіб.
Найвищий рівень захворюваності на коронавірус зафіксовано в Житомирській – 2 196, Сумській – 2 081, Хмельницькій – 2 088 та Рівненській областях – 2000 на 100 тис. населення.
Показник коефіцієнту виявлення випадків інфікування перевищено загалом по країні – 25,3% та у 20 областях.
Рівень госпіталізацій по країні, станом на 8 лютого, становить 67,9, при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення. В Києві рівень госпіталізацій становить 58,3.
Показник рівня госпіталізацій, станом на 8 лютого, перевищено в 15 регіонах.
Завантаженість ліжок з киснем по країні на 8 лютого – 42,2% при визначеному показнику 65%, у Києві – 32,4%.
Показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.
- Нагадаємо, що за минулу добу, 8 лютого, в Україні зафіксували 38 257 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них серед дітей - 3 308, медпрацівників – 1 076).
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