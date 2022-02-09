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Коронавірус: в Україні за добу виявили понад 38 тис. нових випадків

9 лютого, 2022 середа
08:27
Суспільство коронавірус

За минулу добу, 8 лютого, в Україні зафіксували 38 257 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них серед дітей - 3 308, медпрацівників – 1 076)

Про це передає пресцентр МОЗ. 

За весь час пандемії в Україні: 

  • захворіло – 4 380 047 осіб;

  • одужало –  3 713 348 осіб;

  • летальних випадків – 101887;

  • проведено ПЛР-тестувань – 18 758 148. 

За добу 8 лютого в Україні:

  • зафіксовано 38 257 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3 308, медпрацівників – 1 076);

  • 72 007 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 21 212 людей, другу дозу – 31 007 людей, додаткову дозу отримали 688 людей, бустерну дозу – 19 100 людей. 

Також за минулу добу: 

  • госпіталізовано – 4 385 осіб;

  • летальних випадків – 240;

  • одужало – 17 063 особи. 

Загалом проведено 30 854 534 щеплення. Від початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 15 499 218  людей, отримали дві дози – 14 840 450 людей, отримали додаткову дозу – 21 563 людини, бустерну дозу – 493 303 людини.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 3864;
Вінницька область – 1000;
Волинська область – 1120;
Дніпропетровська область – 2111;
Донецька область – 1881; 
Житомирська область – 1557;
Закарпатська область – 978;
Запорізька область – 1431;
Івано-Франківська область – 750;
Київська область – 1314;
Кіровоградська область – 344;
Луганська область – 774;
Львівська область – 2161;
Миколаївська область – 819;
Одеська область – 3587;
Полтавська область – 1454;
Рівненська область – 2006;
Сумська область – 1597;
Тернопільська область – 1011;
Харківська область – 2293;
Херсонська область – 1012;
Хмельницька область – 2093;
Черкаська область – 1120;
Чернівецька область – 929;
Чернігівська область – 1141.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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