В Україні створили карту вибухонебезпечних територій
В Україні створили інтерактивну мапу вибухонебезпечних територій, за допомогою якої, громадяни можуть ознайомитись із безпечними маршрутами для пересування
Про це повідомили на сайті ДСНС.
На карті відображаються місця, де вже виявлені або ймовірно знаходяться вибухонебезпечні предмети, та ступінь загрози від них.
Зазначається, що похибка локалізації становить до 30 м.
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Детально карту можна розглянути за посиланням.
Окрім цього, також у ДСНС рекомендують використовувати інформацію з інтерактивної картки при відвідуванні територій, на яких велися бойові дії.
- 30 грудня 2022 року повідомлялося, що на території Київської області будуть тренування українських саперів.
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