В Україні створили карту вибухонебезпечних територій

Про це повідомили на сайті ДСНС.

На карті відображаються місця, де вже виявлені або ймовірно знаходяться вибухонебезпечні предмети, та ступінь загрози від них.

Зазначається, що похибка локалізації становить до 30 м.

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Детально карту можна розглянути за посиланням.

Окрім цього, також у ДСНС рекомендують використовувати інформацію з інтерактивної картки при відвідуванні територій, на яких велися бойові дії.

30 грудня 2022 року повідомлялося, що на території Київської області будуть тренування українських саперів.

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