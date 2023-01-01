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Війна з Росією: хроніка
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З початку повномасштабного вторгнення РФ загинули 57 рятувальників, - ДСНС

1 січня, 2023 неділя
15:34
війна з Росією ракетний удар по Львівщині

Від початку повномасштабної війни Росії проти України загинули 57 рятувальників

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у telegram. 

"57. Стільки братів і сестер втратила наша родина з початку повномасштабного вторгнення російської армії. Ще зовсім юні хлопці, вже досвідчені спеціалісти, чоловіки, жінки - в усіх них несправедливо забрали найдорожче у цій неспровокованій війні. Хтось вже мав родину, дехто тільки планував збудувати сім'ю, у кожного були мрії і плани, але ворог не лишив шансів їм збутися", - написали у ДСНС. 

Там закликали не забувати якою ціною рятувальники щоразу ведуть боротьбу за життя і безпеку людей. 

 

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ДСНС
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