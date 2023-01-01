Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у telegram.

"57. Стільки братів і сестер втратила наша родина з початку повномасштабного вторгнення російської армії. Ще зовсім юні хлопці, вже досвідчені спеціалісти, чоловіки, жінки - в усіх них несправедливо забрали найдорожче у цій неспровокованій війні. Хтось вже мав родину, дехто тільки планував збудувати сім'ю, у кожного були мрії і плани, але ворог не лишив шансів їм збутися", - написали у ДСНС.

Там закликали не забувати якою ціною рятувальники щоразу ведуть боротьбу за життя і безпеку людей.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb