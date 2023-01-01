З початку повномасштабного вторгнення РФ загинули 57 рятувальників, - ДСНС
Від початку повномасштабної війни Росії проти України загинули 57 рятувальників
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у telegram.
"57. Стільки братів і сестер втратила наша родина з початку повномасштабного вторгнення російської армії. Ще зовсім юні хлопці, вже досвідчені спеціалісти, чоловіки, жінки - в усіх них несправедливо забрали найдорожче у цій неспровокованій війні. Хтось вже мав родину, дехто тільки планував збудувати сім'ю, у кожного були мрії і плани, але ворог не лишив шансів їм збутися", - написали у ДСНС.
Там закликали не забувати якою ціною рятувальники щоразу ведуть боротьбу за життя і безпеку людей.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.95
Купівля 39.95Продаж 40.77
-
EUR
Купівля 41.52Продаж 42.68
- Актуальне
- Важливе