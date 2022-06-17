В Україні створять національну мережу станцій для зарядки електромобілів

Про це повідомила пресслужба Енергоатома.

Меморандум передбачає спільну реалізацію проєкту з використанням фінансових можливостей Укргазбанку та виробничо-технічного потенціалу Енергоатома як найбільшого виробника електроенергії в Україні.

"Сьогодні зроблений ще один важливий крок розвитку інфраструктури електричного транспорту та створення національної мережі зарядних станцій в Україні, визначені джерела фінансування для розбудови цієї мережі на території всієї країни", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Зокрема, зауважив Галущенко, розгортання мережі сприяє виконанню Україною міжнародних зобов’язань щодо декарбонізації та зменшення забруднення довкілля.

Натомість в Енергоатомі кажуть, що мають значні резервні потужності для виробництва "дешевої та чистої електроенергії", яка може постачатись також і на нові сегменти внутрішнього ринку.

"Для Енергоатома це також і вихід на роздрібний ринок продажу електроенергії, що суттєво збільшить капіталізацію компанії", – вважає очільник НАЕК Петро Котін.

Торік українці придбали 8,5 тисяч електрокарів – на 20% більше, ніж у 2020 році, зазначили в Енергоатомі. У квітні-травні 2022 року при цьому попит на електроавтомобілі в Україні зріс у 15 разів, зокрема внаслідок дефіциту пального та зростання цін на нього.

На 1 червня в Україні зареєстровано 36,6 тисячі електроавтомобілів, щомісячний приріст парку електрокарів становить близько 800 автомобілів.

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