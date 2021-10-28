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В Україні створять "Школу супергероїв"

28 жовтня, 2021 четвер
15:47
Суспільство

Уряд вирішив створити "Школу супергероїв" - нову модель освітнього процесу для дітей, які тривалий час перебувають у лікарнях

Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду 28 жовтня, передає Еспресо.TV.

Кабмін схвалив постанову, яка передбачає створення та забезпечення роботи державної установи "Школа супергероїв".

Також затверджено порядок обрання директора на конкурсних засадах, а також умови оплати праці та схеми посадових окладів.

У пояснювальній записці йдеться, що нинішня модель, при якій освітні послуги в лікарнях дітям надають вчителі зі звичайних шкіл, не забезпечує врахування особливостей такого освітнього процесу.

Зазначається, що при цьому велика частина таких дітей не отримує освітні послуги в повній мірі, а частина - за рахунок волонтерів, що не забезпечує системності і безперервності такого процесу.

Відтак, нова модель під назвою "Школа супергероїв" буде впроваджена для забезпечення освітніх послуг дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні або яким надається реабілітаційна допомога в лікарнях.

Зазначається, що мова йде про дітей, у яких є онкологічні захворювання, СНІД, які вимагають постійного гемодіалізу, чекають на операції, знаходяться в опікових центрах і психіатричних лікарнях.

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