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В Україні створять систему екстреної допомоги за єдиним номером 112

21 серпня, 2022 неділя
19:08
Суспільство стаціонарний телефон

Єдиний номер екстреної допомоги – це одне із євроінтергаційних зобов’язань нашої держави у рамках угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України у фейсбуці.

Як йдеться у повідомленні, в Україні створюють систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.

"Це одне із євроінтергаційних зобов’язань нашої держави у рамках угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Верховна Рада Україна у першому читання прийняла відповідний законопроєкт", - пише пресслужба МВС України.

Зазначається, що на лінію 112 зможуть звертатися за допомогою також люди, які не володіють державною мовою.

"Заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий розповів, що тепер, у разі ДТП, щоб звернутися до служб екстреної допомоги не потрібно буде телефонувати за різними номерами телефонів, такими, як 101, 102 чи 103 достатньо буде набрати єдиний номер 112", - кажуть у МВС України.

  • Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що парламент розгляне 50 поданих і узгоджених євроінтеграційних законопроєктів.

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