В Україні створять систему екстреної допомоги за єдиним номером 112

"Це одне із євроінтергаційних зобов’язань нашої держави у рамках угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Верховна Рада Україна у першому читання прийняла відповідний законопроєкт", - пише пресслужба МВС України.

Зазначається, що на лінію 112 зможуть звертатися за допомогою також люди, які не володіють державною мовою.