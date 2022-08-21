В Україні створять систему екстреної допомоги за єдиним номером 112
Єдиний номер екстреної допомоги – це одне із євроінтергаційних зобов’язань нашої держави у рамках угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України у фейсбуці.
Як йдеться у повідомленні, в Україні створюють систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.
Зазначається, що на лінію 112 зможуть звертатися за допомогою також люди, які не володіють державною мовою.
"Заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий розповів, що тепер, у разі ДТП, щоб звернутися до служб екстреної допомоги не потрібно буде телефонувати за різними номерами телефонів, такими, як 101, 102 чи 103 достатньо буде набрати єдиний номер 112", - кажуть у МВС України.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що парламент розгляне 50 поданих і узгоджених євроінтеграційних законопроєктів.
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