Найближчим часом парламент розгляне 50 євроінтеграційних законопроєктів, - Шмигаль

Про це він розповів під час засідання уряду 29 липня.

"Ми не відкладаємо впровадження європейських директив та правил на завершення війни. Робимо це зараз. Найближчим часом ми очікуємо, що парламент розгляне 50 поданих і узгоджених євроінтеграційних законопроектів", - сказав він.

За словами Дениса Шмигаля, незабаром міністерства завершать підготовку всіх законопроєктів, які стосуються виконання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

23 червня Єврорада на саміті лідерів країн ЄС надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові.

24 червня в ОП повідомили, що Україна має ухвалити понад 70 законів, щоб продовжити рух до ЄС.

25 червня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав, що у Раді почали роботу над законопроєктами для подальшої євроінтеграції.

22 липня Стефанчук заявив про ухвалення необхідних законів до кінця року.

25 липня голова Верховної Ради сказав, що серед євроінтеграційних законопроєктів, які планує ухвалити парламент, найбільші дискусії будуть щодо законів про медіа і національні меншини.

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