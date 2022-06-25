У Раді почали роботу над законопроєктами для подальшої євроінтеграції, - Стефанчук
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розраховує, що парламент найближчим часом розпочне імплементацію законопроєктів, необхідних для подальшої євроінтеграції України
Про це він сказав у ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми зараз працюємо над комплексом цих законопроєктів. Я думаю, що їх буде близько сотні. І я дуже сподіваюся, що Рада найближчим часом розпочне імплементацію цих законодавчих актів у правове поле України", – додав Стефанчук.
За його словами, комітети ВР зараз координуються міністерствами з метою напрацювати "ті законопроєкти, які вкрай необхідні і які будуть зараховані Україні як виконання вимог щодо європейської інтеграції"
"Вони відомі: це судочинство, антикорупційна боротьба та ціла низка інших питань, пов'язаних із законодавством. Ми вийдемо на комплексний план цих робіт, і думаю, обов'язково представимо суспільству перелік цих законопроєктів та план їх ухвалення, - підсумував очільник парламенту.
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