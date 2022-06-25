У Раді почали роботу над законопроєктами для подальшої євроінтеграції, - Стефанчук

Про це він сказав у ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми зараз працюємо над комплексом цих законопроєктів. Я думаю, що їх буде близько сотні. І я дуже сподіваюся, що Рада найближчим часом розпочне імплементацію цих законодавчих актів у правове поле України", – додав Стефанчук.

За його словами, комітети ВР зараз координуються міністерствами з метою напрацювати "ті законопроєкти, які вкрай необхідні і які будуть зараховані Україні як виконання вимог щодо європейської інтеграції"

"Вони відомі: це судочинство, антикорупційна боротьба та ціла низка інших питань, пов'язаних із законодавством. Ми вийдемо на комплексний план цих робіт, і думаю, обов'язково представимо суспільству перелік цих законопроєктів та план їх ухвалення, - підсумував очільник парламенту.

23 червня Єврорада на саміті лідерів країн ЄС надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові.

Генеральна директорка Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Наталія Форсюк повідомила, що відкриття переговорних процедур щодо членства України в ЄС очікується на початку 2023 року.

Заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга заявив, що Україна має ухвалити понад 70 законів, щоб продовжити рух до ЄС.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова виконати рекомендації Єврокомісії, які необхідні для вступу країни до ЄС.