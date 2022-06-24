Влада налаштована виконувати рекомендації Єврокомісії для початку переговорів про вступ в ЄС, - Кулеба
Україна готова виконати рекомендації Єврокомісії, які необхідні для вступу країни до ЄС
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.
"Якщо уважно прочитати рекомендації Євроради, там написано, що виконання Україною рекомендацій Єврокомісії є важливим для переходу на наступний етап, тобто для початку переговорів про вступ", - сказав він.
Міністр закликав українців відмовитися від наративу про те, що в нас можуть нібито забрати статус кандидата на вступ до ЄС.
"Ми почали говорити про те, коли у нас відберуть статус кандидата ще до того, як нам його дали. Це така трохи українська історія. Але не треба думати, що ми такі незграбні, такі нездатні. Ніхто у нас нічого не забере, все буде добре", - наголосив Кулеба.
Він попросив людей мислити позитивно
"Я вас запевняю, що і президент, і уряд, і парламент мають абсолютну налаштованість рухатися саме цим шляхом", - підсумував глава МЗС.
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