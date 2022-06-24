Влада налаштована виконувати рекомендації Єврокомісії для початку переговорів про вступ в ЄС, - Кулеба

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Якщо уважно прочитати рекомендації Євроради, там написано, що виконання Україною рекомендацій Єврокомісії є важливим для переходу на наступний етап, тобто для початку переговорів про вступ", - сказав він.

Міністр закликав українців відмовитися від наративу про те, що в нас можуть нібито забрати статус кандидата на вступ до ЄС.

"Ми почали говорити про те, коли у нас відберуть статус кандидата ще до того, як нам його дали. Це така трохи українська історія. Але не треба думати, що ми такі незграбні, такі нездатні. Ніхто у нас нічого не забере, все буде добре", - наголосив Кулеба.

Він попросив людей мислити позитивно

"Я вас запевняю, що і президент, і уряд, і парламент мають абсолютну налаштованість рухатися саме цим шляхом", - підсумував глава МЗС.

23 червня Єврорада на саміті лідерів країн ЄС надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові.

Генеральна директорка Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Наталія Форсюк повідомила, що відкриття переговорних процедур щодо членства України в ЄС очікується на початку 2023 року.

Заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга заявив, що Україна має ухвалити понад 70 законів, щоб продовжити рух до ЄС.