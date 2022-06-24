Україна має ухвалити понад 70 законів, щоб продовжити рух до ЄС, - Офіс президента
Україна має провести оновлення законодавства, щоб продовжити євроінтеграційні процеси
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.
"Найближчим часом буде затверджено, можливо, дорожню карту чи відповідний план дій по необхідних кроках, які має здійснити держава на законодавчому і виконавчому рівнях для досягнення стратегічної мети - членства в ЄС. Взагалі це міняє парадигму. На сьогодні, мені здається, весь порядок денний у зовнішній і внутрішній політиці буде визначатись європейським порядком денним", - зазначив він.
За його словами, робота з досягнення критеріїв членства в ЄС буде відбуватись, тому що це потрібно українському суспільству і державі.
Сибіга сказав, що, запідрахунками, Україні треба буде ухвалити понад 70 законів за короткий час.
"Із цим рішенням (про статус кандидата - ред.) в Україні й в Європі наступає нова реальність: ми позбулися невизначеності, не може вже бути жодних альтернатив. Ми прямуємо, юридично в тому числі, до членства в ЄС", - підкреслив заступник керівника ОП.
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