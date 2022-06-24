Україна має ухвалити понад 70 законів, щоб продовжити рух до ЄС, - Офіс президента

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Найближчим часом буде затверджено, можливо, дорожню карту чи відповідний план дій по необхідних кроках, які має здійснити держава на законодавчому і виконавчому рівнях для досягнення стратегічної мети - членства в ЄС. Взагалі це міняє парадигму. На сьогодні, мені здається, весь порядок денний у зовнішній і внутрішній політиці буде визначатись європейським порядком денним", - зазначив він.

За його словами, робота з досягнення критеріїв членства в ЄС буде відбуватись, тому що це потрібно українському суспільству і державі.

Сибіга сказав, що, запідрахунками, Україні треба буде ухвалити понад 70 законів за короткий час.

"Із цим рішенням (про статус кандидата - ред.) в Україні й в Європі наступає нова реальність: ми позбулися невизначеності, не може вже бути жодних альтернатив. Ми прямуємо, юридично в тому числі, до членства в ЄС", - підкреслив заступник керівника ОП.

23 червня Єврорада на саміті лідерів країн ЄС надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові.

Генеральна директорка Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Наталія Форсюк повідомила, що відкриття переговорних процедур щодо членства України в ЄС очікується на початку 2023 року.