В Україні у 10% працівників харчоблоків садочків та шкіл виявили стафілокок, – МОЗ

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"11 жовтня регіональні Центри контролю та профілактики хвороб МОЗ України розпочало раптові перевірки працівників харчоблоків у закладах освіти на носійство золотистого стафілокока", - йдеться в повідомленні.

Наразі такі перевірки відбулися у 3002 закладах, а загалом вже обстежили 9117 людей.

Так, у ході раптових перевірок у 940 працівників харчоблоків виявили стафілокок (10% від загальної кількості перевірених).

Стафілокок виявили:

дитсадки - 422 особи;

школи - 455 осіб;

оздоровчі заклади - 3 особи;

інтернати - 55 осіб;

інші заклади - 5 осіб.

Також результати перевірки ще 2283 людей поки очікуються.

"Виявлені носії інфекцій будуть відсторонені від роботи на час лікування й до повного одужання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував раптові обстеження працівників на предмет носійства золотистого стафілококу по всій території України після масового отруєння у школі Хмельницького.

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