В Україні у 10% працівників харчоблоків садочків та шкіл виявили стафілокок, – МОЗ
У школах і дитсадках України провели раптові перевірки працівників харчоблоків на предмет золотистого стафілокока і виявили, що кожен десятий працівник має бактерії
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
"11 жовтня регіональні Центри контролю та профілактики хвороб МОЗ України розпочало раптові перевірки працівників харчоблоків у закладах освіти на носійство золотистого стафілокока", - йдеться в повідомленні.
Наразі такі перевірки відбулися у 3002 закладах, а загалом вже обстежили 9117 людей.
Так, у ході раптових перевірок у 940 працівників харчоблоків виявили стафілокок (10% від загальної кількості перевірених).
Стафілокок виявили:
- дитсадки - 422 особи;
- школи - 455 осіб;
- оздоровчі заклади - 3 особи;
- інтернати - 55 осіб;
- інші заклади - 5 осіб.
Також результати перевірки ще 2283 людей поки очікуються.
"Виявлені носії інфекцій будуть відсторонені від роботи на час лікування й до повного одужання", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував раптові обстеження працівників на предмет носійства золотистого стафілококу по всій території України після масового отруєння у школі Хмельницького.
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