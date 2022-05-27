В Україні у партії шоколадної продукції виявили сальмонелу
Партію продукції Кіндер Шоко-Бонс та Кіндер Сюрприз Максі добровільно відкликають з України через спалах харчової інфекції спричиненою сальмонелою
Про це інформує головне управління Держпродспоживслужби.
"Повідомлення про спалах харчової інфекції, спричиненої Salmonella Typhimurirum, яка виявлена в окремій продукції компанії Ferrero (виробник: Ferrero Ardennes S.A., Belgium), що експортувалися до України ТОВ "ФЕРРЕРО УКРАЇНА" (отримувач: ТОВ "РАБЕН УКРАЇНА", вул. Броварська, 150, смт Велика Димерка, Київська область, 07442), отримане по системі швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (RASFF) 06 квітня 2022 № 2022.1799-fup 29, від 28 квітня 2022 № 2022.2452-fup 3", - йдеться в повідомленні.
Товариство "ФЕРРЕРО УКРАЇНА" повідомило Держпродспоживслужбу про добровільне відкликання партій продукції Кіндер Шоко-Бонс та Кіндер Сюрприз Максі в Україні.
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