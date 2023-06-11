В Україні у понеділок триматиметься волога погода і подекуди дощитиме, - синоптик Наталка Діденко
У понеділок, 12 червня, в Україні триматиметься волога погода, місцями прогнозують дощі та грози, проте на півдні та сході буде тепло
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
У західних і північних областях температура повітря 12 червня не перевищуватиме +10...+16 °C. Водночас на сході та півдні вона коливатиметься від +20 до +26°C.
У центрі, зокрема, на Вінниччині, Черкащині та Полтавщині температура триматиметься на рівні +16...+21 °C. А на Кіровоградщині та Дніпропетровщині - +19...+23°C.
Також по всій Україні 12 червня триматиметься волога погода. Місцями передбачають дощі та грози. Утім у західній частині країни, а також на Харківщині, Луганщині, Одещині, Вінниччині та Черкащині ймовірність опадів менша.
З північного сходу буде вітер, поривчастий і місцями зі штормовими поривами до 15-20 м/сек.
"У Києві завтра актуальні парасолі й тоненькі курточки чи светрики або й плащі - бо буде хмарно, вогко, вітряно! й холодно, близько +14...+16 градусів", - написала Діденко.
Також вона зазначила, що з 14 червня в Україні розпочнеться потепління.
- На 10 та 11 червня синоптик Наталка Діденко прогнозувала сильне похолодання та дощі в Україні, проте на Одещині очікувалася спека.
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