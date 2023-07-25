В Україні ухвалили нову Стратегію розвитку фінансового сектору

Про це інформує НБУ.

Оновлена Стратегія розвитку фінансового сектору містить п'ять розділів. У них ідеться про поточний стан фінансового сектору України, його бачення та місію. Також розділи містять у собі п'ять стратегічних цілей і заходи з їх реалізації, очікувані результати та міжнародні зобов'язання України у сфері фінпослуг. Заходи, що передбачає Стратегія, умовно поділені на короткострокові заходи, спрямовані на забезпечення стабільності, недопущення погіршення ситуації у фінансовому секторі та економіці загалом, і на середньострокові заходи, які стануть підґрунтям для майбутньої відбудови та зростання економіки.

Також у Стратегії визначили основні цілі:

макроекономічну стабільність;

фінансову стабільність;

орієнтацію фінансової системи на відновлення країни;

сучасні фінансові послуги;

інституційну спроможність регуляторів та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

На засідання члени РФС також розглянули системні ризики фінсектору, які наразі перебувають на помірному та контрольованому рівні, крім геополітичного. Так НБУ зазначає, що світовій економіці вдалося уникнути ризиків глобальної рецесії, проте економічне зростання основних країн-партнерів відбуватиметься повільно, а темпи зростання глобальної торгівлі залишатимуться низькими.

"Економіка України поступово відновлюється, однак залишається вразливою до безпекових ризиків, споживча інфляція знижується швидше, ніж очікувалося. Державні фінанси в хорошому стані передусім завдяки міжнародній підтримці. Валютний ринок перебуває в досить стійкому та рівноважному стані, комфортний рівень міжнародних резервів створює запас міцності для поступового пом’якшення валютних обмежень", - зазначили в НБУ.

Також члени РФС домовилися, що установи-підписанти проведуть публічну презентацію Стратегії та її оприлюднення наприкінці серпня 2023 року.