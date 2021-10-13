В Україні упродовж доби - 16 309 нових випадків COVID-19, померла 471 людина
Станом на ранок 13 жовтня в Україні зафіксовано 2 578 394 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 59 523 - летальні, 2 304 361 особа одужала
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 12 жовтня було зареєстровано 16 309 нових випадків COVID-19 (з них дітей - 1588, медпрацівників - 288), 471 людина померла, 6462 пацієнти одужали.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 978 випадків;
- Вінницька область - 347 випадків;
- Волинська область - 420 випадків;
- Дніпропетровська область - 1 344 випадки;
- Донецька область - 916 випадків;
- Житомирська область - 462 випадки;
- Закарпатська область - 213 випадків;
- Запорізька область - 1 048 випадків;
- Івано-Франківська область - 321 випадок;
- Київська область - 534 випадки;
- Кіровоградська область - 102 випадки;
- Луганська область - 729 випадків;
- Львівська область - 863 випадки;
- Миколаївська область - 231 випадок;
- Одеська область - 1 525 випадків;
- Полтавська область - 707 випадків;
- Рівненська область - 634 випадки;
- Сумська область - 670 випадків;
- Тернопільська область - 286 випадків;
- Харківська область - 1 526 випадків;
- Херсонська область - 678 випадків;
- Хмельницька область - 644 випадки;
- Черкаська область - 417 випадків;
- Чернівецька область - 598 випадків;
- Чернігівська область - 116 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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