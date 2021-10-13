В Україні упродовж доби - 16 309 нових випадків COVID-19, померла 471 людина

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 12 жовтня було зареєстровано 16 309 нових випадків COVID-19 (з них дітей - 1588, медпрацівників - 288), 471 людина померла, 6462 пацієнти одужали.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 978 випадків;

Вінницька область - 347 випадків;

Волинська область - 420 випадків;

Дніпропетровська область - 1 344 випадки;

Донецька область - 916 випадків;

Житомирська область - 462 випадки;

Закарпатська область - 213 випадків;

Запорізька область - 1 048 випадків;

Івано-Франківська область - 321 випадок;

Київська область - 534 випадки;

Кіровоградська область - 102 випадки;

Луганська область - 729 випадків;

Львівська область - 863 випадки;

Миколаївська область - 231 випадок;

Одеська область - 1 525 випадків;

Полтавська область - 707 випадків;

Рівненська область - 634 випадки;

Сумська область - 670 випадків;

Тернопільська область - 286 випадків;

Харківська область - 1 526 випадків;

Херсонська область - 678 випадків;

Хмельницька область - 644 випадки;

Черкаська область - 417 випадків;

Чернівецька область - 598 випадків;

Чернігівська область - 116 випадків.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1526), Одеській (1525), Дніпропетровській (1344), Запорізькій (1048) областях і м. Київ (978)", - зазначили у МОЗ.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.