В Україні утилізують 400 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca

Про це розповів головний санлікар України в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.



Першим етапом утилізації вакцини є рішення про припинення її використання. Потім у кожному вакцинальному пункті роблять перерахунок.



За словами Кузіна, вакцину доставляють до складів, до національного складу, укладають договір про утилізацію, а потім передають профільній організації, що має ліцензії.



Він зазначив, що утилізували понад 400 тис. доз AstraZeneca. Регіони вже підрахували залишки.



На думку головного санітарного лікаря України, на те, що вакцина не була повністю використала, вплинули міфи про неї й антивакцинаторські настрої.



"Мені здається, що доволі сильний вплив на це мали певні антивакцинальні настрої і міфи про певний відсоток тромбозів, погану переносимість, про її неефективність тощо. Траплялося, що люди приходили в пункт щеплень і просили все що завгодно, тільки не AstraZeneca. Навіть попри те, що багато вакцинованих людей отримали саме цей препарат, і жодних нарікань не мають", - сказав він.

5 листопада повідомляли, що через закінчення терміну придатності 40 тис. вакцини AstraZeneca утилізують у Львові.

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