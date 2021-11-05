На Львівщині утилізують 40 тис. доз вакцини AstraZeneca

Про це повідомляє Укрінформ.

"До нас ця (вакцина - Ред.) поступила як невідкладна допомога. Є близько 40 тис. AstraZeneca, яку ми не використали, і в якої минув термін придатності. Вона зараз знаходиться на карантині, далі її передадуть на централізовані склади, де утилізують", - сказав директор департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Орест Чемерис.

Він зазначив, що в області достатньо вакцин і проблем із її поставкою немає. Найпопулярнішою серед населення є Pfizer, за нею Coronavac, найрідше обирають AstraZeneca.

Двома дозами провакциновано вже 23%.

"Щоденно вакцинується від 18 до 22 тис. населення області", - додав лікар.