На Львівщині утилізують 40 тис. доз вакцини AstraZeneca
На Львівщині 40 тис. доз вакцини AstraZeneca утилізують через закінчення терміну придатності
Про це повідомляє Укрінформ.
"До нас ця (вакцина - Ред.) поступила як невідкладна допомога. Є близько 40 тис. AstraZeneca, яку ми не використали, і в якої минув термін придатності. Вона зараз знаходиться на карантині, далі її передадуть на централізовані склади, де утилізують", - сказав директор департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Орест Чемерис.
Він зазначив, що в області достатньо вакцин і проблем із її поставкою немає. Найпопулярнішою серед населення є Pfizer, за нею Coronavac, найрідше обирають AstraZeneca.
Двома дозами провакциновано вже 23%.
"Щоденно вакцинується від 18 до 22 тис. населення області", - додав лікар.
- Нагадаємо, в Україні утилізують 34 тис. доз COVID-вакцини Pfizer
- Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, коли українцям буде доступна бустерна доза вакцини проти COVID-19.
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