В Україні утилізують 34 тис. доз COVID-вакцини Pfizer

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив на зустрічі з журналістами, передає РБК-Україна.

Міністерство охорони здоров'я України відправить на утилізацію партію вакцин від Pfizer в обсязі 34 тис. доз.

"Раніше була інформація, що при транспортуванні вакцини Pfizer був порушений холодовий режим. Ми цю вакцину забрали і почали розслідування. Вона зберігається на складі. У нас не було чітких доказів, що температурний режим дійсно був порушений", - наголосив Ляшко.

Він зазначив, що наразі йде судовий процес між постачальником і логістом.

Також міністр заявив, що вакцину AstraZeneca в розмірі 1,7 тис. доз, у яких також закінчується термін зберігання в жовтні, використають протягом 30 вересня.

Ляшко додав, що в цілому проблем із залишками невикористаних вакцин немає і нікому передавати або перепродувати їх не збираються.

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