В Україні утилізують 34 тис. доз COVID-вакцини Pfizer
МОЗ запідозрило порушення температурного режиму при зберіганні вакцини від коронавірусу Pfizer. Через це утилізують 34 тис. доз
Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив на зустрічі з журналістами, передає РБК-Україна.
Міністерство охорони здоров'я України відправить на утилізацію партію вакцин від Pfizer в обсязі 34 тис. доз.
"Раніше була інформація, що при транспортуванні вакцини Pfizer був порушений холодовий режим. Ми цю вакцину забрали і почали розслідування. Вона зберігається на складі. У нас не було чітких доказів, що температурний режим дійсно був порушений", - наголосив Ляшко.
Він зазначив, що наразі йде судовий процес між постачальником і логістом.
Також міністр заявив, що вакцину AstraZeneca в розмірі 1,7 тис. доз, у яких також закінчується термін зберігання в жовтні, використають протягом 30 вересня.
Ляшко додав, що в цілому проблем із залишками невикористаних вакцин немає і нікому передавати або перепродувати їх не збираються.
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