В Україні в розпал робочого тижня знизилося споживання електроенергії: названо причину
У вівторок, 8 серпня, в Україні знизилося споживання електроенергії, що пов'язано зі зниженням температури навколишнього середовища
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
"У вівторок, 8 серпня, максимум споживання порівняно з понеділком знизився на 4%. Причина – зменшення спеки. Для енергосистеми це потужність близько 2 теплових енергоблоків, які не довелося додатково включати, що дозволило зекономити ресурси", - йдеться у повідомленні.
Водночас у компанії нагадали, що літо триває, спека можлива й надалі, тому українцям варто обмежувати використання кондиціонерів із 16:00 до 23:00.
Експорт електроенергії на сьогодні не планується, однак передбачено імпорт, а саме зі Словаччини майже впродовж усієї доби з максимальною потужністю до 350 МВт, а також з 09:00 до 10:00 та з 17:00 до 23:00 з Молдови до 208 МВт.
- За даними Укренерго, українці 5 серпня спожили кількість електроенергії, рівнозначну потужності 5 теплових енергоблоків.
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