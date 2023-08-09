Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"У вівторок, 8 серпня, максимум споживання порівняно з понеділком знизився на 4%. Причина – зменшення спеки. Для енергосистеми це потужність близько 2 теплових енергоблоків, які не довелося додатково включати, що дозволило зекономити ресурси", - йдеться у повідомленні.

Водночас у компанії нагадали, що літо триває, спека можлива й надалі, тому українцям варто обмежувати використання кондиціонерів із 16:00 до 23:00.

Експорт електроенергії на сьогодні не планується, однак передбачено імпорт, а саме зі Словаччини майже впродовж усієї доби з максимальною потужністю до 350 МВт, а також з 09:00 до 10:00 та з 17:00 до 23:00 з Молдови до 208 МВт.