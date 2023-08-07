Українці 5 серпня спожили кількість електроенергії, рівнозначну потужності 5 теплових енергоблоків, – Укренерго
Українці в суботу спожили кількість електроенергії, рівнозначну потужності 5 теплових енергоблоків. Причиною була аномальна спека й використання кондиціонерів
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
"У суботу, 5 серпня, найбільший максимум споживання був на 10,7% більшим, аніж у попередні вихідні. Для енергосистеми це потужність понад 5 теплових енергоблоків, які мали додатково включитися", - йдеться у повідомленні.
"Крім цього, максимум споживання був на 1,5% вищий, аніж у робочий день п’ятниці, що нетипово для вихідних. Причина – аномальна спека та активне використання кондиціонерів. Таке високе споживання - суттєве навантаження на енергосистему", - додали в Укренерго.
У компанії зазначили, що 4 серпня з планового ремонту вийшов один атомний енергоблок, але вже наступного дня в ремонт пішов аналогічний за потужністю інший атомний енергоблок.
В Укренерго нагадали, що в серпні в ремонті перебуватиме найбільша кількість енергоблоків, тому генерації буде менше, особливо у вечірні години.
На сьогодні заплановано імпорт зі Словаччини та Молдови. Експорту електроенергії не буде.
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