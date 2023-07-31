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У серпні генерація електрики зменшиться, обмежень наразі не прогнозують, але економити треба

31 липня, 2023 понедiлок
13:45
Економіка електрика - розетки

У серпні ще більше енергоблоків в Україні буде у ремонтах, тому виробництво електроенергії зменшиться, компенсувати це можна буде частково через імпорт електроенергії, а також економію споживачами, обмежувати споживання поки не прогнозується

Про це повідомили у понеділок в НЕК "Укренерго".

Серпень прогнозується найскладнішим для енергосистеми через подальше виведення у ремонти деяких енергоблоків. Це суттєво зменшить доступний обсяг потужностей для покриття споживання. Компенсувати їх можна буде частково через імпорт електроенергії з Європи, а також економне використання електроенергії споживачами. Наразі обмеження споживання не прогнозується. 

Ситуація зі споживанням

Споживання у суботу та неділю було нижчим, ніж у робочі дні. Це характерно для вихідних. Найбільше споживання припадало на вечірні години. Це найскладніший час для енергосистеми, яка відновлюється після масованих ракетних та дронових ударів росіян, які тривали пів року. 

Додається, що 31 липня, у робочий день, прогнозується збільшення споживання порівняно з вихідними. Тому, зважаючи на обмежені можливості електростанцій виробляти електроенергію, необхідно економно користуватися електроенергією, особливо у вечірні години. 

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Допомога енергосистемі:

  • ощадливо споживайте електроенергію;
  • охолоджуйте приміщення не нижче 23˚С;
  • вимкніть потужні електроприлади або користуйтеся ними по черзі;
  • переносьте користування електроприладами на ранкові або нічні години доби;
  • вимикайте світло, коли виходите з приміщення.

Ситуація із виробництвом електроенергії

У дописі зазначається, що у серпні очікується найбільша кількість енергоблоків у ремонтах. Тому в енергосистемі передбачаються дуже обмежені можливості для покриття високого споживання.

Ситуація з експортом та імпортом електроенергії

Сьогодні здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини з 8:00 до 10:00 та у вечірні години максимального споживання з 17:00 до 23:00 потужністю до 350 МВт, а також з Молдови з 17:00 до 23:00 до 90 МВт.
Експорт відсутній.

  • Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що наразі підстав підвищувати тарифи для населення немає.
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