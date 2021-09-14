В Україні вакцинація від коронавірусу не буде обов‘язковою, - Шмигаль

Про це заявив голова уряду у відповідь на запитання журналістки під час прес-конференції, передає Еспресо.Tv.

Але не дивлячись на це, за словами Шмигаля, влада буде мотивувати людей робити щеплення.

"Ми не плануємо вводити обов'язкову вакцинацію. Це заборонено в нашій країні. Така обов'язковість", - сказав він.

Шмигаль пояснив, що влада не може вводити обов'язкову вакцинацію для конкретної людини, але "ми можемо вводити обов'язок бути вакцинованими колективам навчальних закладiв".