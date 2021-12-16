В Україні вдвічі зменшилася завантаженість COVID-ліжок із киснем

Про це він заявив на брифінгу.



Міністр охорони здоров'я зазначив, що Україна вийшла з ТОП-10 країн з найвищими показниками захворюваності на COVID-19 у Європі.



За його словами, в Україні рівень інфікувань на коронавірус удвічі нижчий, ніж у країнах ЄС.



"Уперше за останні 3 місяці рівень госпіталізацій у кожному з регіонів України опустився нижче граничного значення в 60 осіб на 100 тис. населення. Два з трьох ковідних ліжок з киснем є зараз вільними, пацієнтами зайнята лише третина всіх наявних ліжок. Зайнятість ліжок з киснем зменшилася у 2 рази - з 70% до 35%", - уточнив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, у "помаранчевій" зоні карантину не залишилося жодного регіону України: Закарпаття перейшло до "жовтої" зони.