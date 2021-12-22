В Україні від COVID-19 повністю вакциновані 13 141 446 людей, додаткові щеплення отримали 325 громадян

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 461 449 людей, з них отримали першу дозу – 14 461 447 людей.



Крім того, додаткові щеплення від COVID-19 зробили 325 людям.



Загалом за час вакцинальної кампанії зроблено 27 603 218 щеплень і проведено 16 566 449 ПЛР-тестувань.



У вівторок, 21 грудня, від коронавірусу було вакциновано 119 129 людей. Із них першу дозу отримали 39 006 людей, повністю імунізовані - 79 969 людей. Додаткові щеплення отримали 154 особи.



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