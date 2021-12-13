В Україні від COVID-19 повністю вакциновано 12 457 651 людину, - МОЗ
Станом на ранок 13 грудня повний курс вакцинації проти коронавірусу отримала 12 457 651 людина
Про це повідомля пресслужба МОЗ.
У неділю, 12 грудня, щеплення від COVID-19 отримала 53 291 людина. При цьому першу дозу отримала 16 551 людина, завершили вакцинацію 36 740 людей.
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 131 445 людей. Із них першу дозу отримали 14 131 443 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози 12 457 651 людина.
Загалом в Україні зроблено 26 589 094 щеплень від коронавірусу.
- Нагадаємо, станом на ранок 13 грудня в Україні зафіксовано 3 563 165 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 91 215 - летальні.
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