В Україні від COVID-19 повністю вакциновано 12 457 651 людину, - МОЗ

Про це повідомля пресслужба МОЗ.



У неділю, 12 грудня, щеплення від COVID-19 отримала 53 291 людина. При цьому першу дозу отримала 16 551 людина, завершили вакцинацію 36 740 людей.



Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 131 445 людей. Із них першу дозу отримали 14 131 443 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози 12 457 651 людина.



Загалом в Україні зроблено 26 589 094 щеплень від коронавірусу.

Нагадаємо, станом на ранок 13 грудня в Україні зафіксовано 3 563 165 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 91 215 - летальні.​​​​

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