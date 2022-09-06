В Україні від COVID-19 упродовж тижня померло 44 людини, 16 155 заразилися, - МОЗ

Про це повідомили в МОЗ України.

"Повертаємось із даними про захворюваність на COVID-19 та кампанію з вакцинації. Відтепер ми будемо публікувати основні цифри за тиждень, що минув. Це пов’язано із початком зростання кількості виявлених випадків захворювання та важливістю підготовки до нового епідемічного сезону", - пишуть у МОЗ.

Тож, за період з 29.08 по 4.09 в Україні:

- зафіксовано 16 155 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2024, медпрацівників – 377);

- 50 055 людей вакциновано проти COVID-19. За звітний тиждень, з усіх проведених щеплень 30,8% становлять перші дози, 8,2% – другі дози, 57,6% – перші бустерні дози, 3,4% – другі бустерні дози.

Також за минулий тиждень:

- госпіталізовано – 3 868 осіб,

- летальних випадків – 44,

- одужало – 7 964 особи.

За весь час пандемії в Україні:

- захворіло – 5 072 533 особи,

- одужало – 4 935 472 особи,

- летальних випадків – 108 885,

- проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 31 663 994.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 16 038 746 людей, з них дві дози отримали 15 295 160 людей, першу бустерну дозу – 2 009 824 людини, другу бустерну дозу – 16 795 людей.

"Важливо, що близько 744 тис. осіб не отримали другу дозу, а близько 13,3 млн – першу бустерну дозу. Саме тому нагадуємо про необхідність захистити себе перед традиційним зростанням кількості випадків захворювання. Адже вакцинація – це єдиний ефективний спосіб зменшити ризики госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусної хвороби", - додають у МОЗ.

Перелік пунктів та центрів – за посиланням.

Нагадаємо, в Україні до середини вересня, імовірно, дозволять друге бустерне щеплення від коронавірусу всім громадянам

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