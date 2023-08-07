Про це повідомила пресслужба Мінкульту.

Пам’ятки культурної спадщини пошкоджено або зруйновано у 15 областях. Перша п'ятірка виглядає наступним чином:

Харківська область – 207;

Донецька область – 100;

Херсонська область – 76;

Київська область – 69;

Одеська область – 69.

За даними Мінкульту, із загальної кількості пошкоджених об'єктів культурної спадщини пам’ятки архітектури складають 241 об’єкт, архітектури та містобудування - 218, історії - 185, архітектури та історії - 28, монументального мистецтва - 19, містобудування та монументального мистецтва - 17, археології - 18, архітектури, містобудування та історії - 27, містобудування - 5, науки та техніки - 2, садово-паркового мистецтва - 1, архітектури, містобудування та монументального мистецтва - 1, архітектури та монументального мистецтва - 1.