В Україні від дій РФ постраждали 763 об'єкти культурної спадщини: найбільше – на Харківщині
За період з 24 лютого 2022 року по 25 липня 2023 року в Україні внаслідок російської збройної агресії пошкоджено або зруйновано 763 об'єкти культурної спадщини
Про це повідомила пресслужба Мінкульту.
Пам’ятки культурної спадщини пошкоджено або зруйновано у 15 областях. Перша п'ятірка виглядає наступним чином:
- Харківська область – 207;
- Донецька область – 100;
- Херсонська область – 76;
- Київська область – 69;
- Одеська область – 69.
За даними Мінкульту, із загальної кількості пошкоджених об'єктів культурної спадщини пам’ятки архітектури складають 241 об’єкт, архітектури та містобудування - 218, історії - 185, архітектури та історії - 28, монументального мистецтва - 19, містобудування та монументального мистецтва - 17, археології - 18, архітектури, містобудування та історії - 27, містобудування - 5, науки та техніки - 2, садово-паркового мистецтва - 1, архітектури, містобудування та монументального мистецтва - 1, архітектури та монументального мистецтва - 1.
- Станом на 25 червня було зафіксовано пошкодження або руйнування понад 664 об'єктів культурної спадщини України.
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