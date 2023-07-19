"Повну картину побачимо вже після війни": в Мінкульті озвучили орієнтовні втрати культурної спадщини
Станом на 25 червня, за даними обласних військових адміністрацій, зафіксовано пошкодження або руйнування понад 664 об'єктів культурної спадщини України
Такі дані навела заступниця міністра культури та інформаційної політики України Катерина Чуєва, передає пресслужба Мінкульту.
"Повну картину ми зможемо побачити вже після завершення війни й тільки після того, коли більша частина зон бойових дій буде розмінована й стане безпосередньо доступна для дослідників. Станом на сьогодні ми можемо обстежувати та повноцінно документувати переважно ті об'єкти, які знаходяться на деокупованих територіях й відносно віддалені від лінії вогню", - сказала чиновниця.
З 664 пошкоджених об'єктів культурної спадщини 211 – це пам'ятки архітектури, пам'яток архітектури й містобудування налічується 186, історії – 179, історії монументального мистецтва – 18, містобудування і монументального мистецтва – 17, археології – 16.
"Слід також пам'ятати, що одна пам'ятка при цьому може бути водночас, наприклад, і пам'яткою архітектури, і пам'яткою історії", - зазначили в Мінкульті.
- Раніше Мінкульт перелічив культурні пам'ятки, які постраждали від підриву Каховської ГЕС у червні 2023 року.
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