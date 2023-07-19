Такі дані навела заступниця міністра культури та інформаційної політики України Катерина Чуєва, передає пресслужба Мінкульту.

"Повну картину ми зможемо побачити вже після завершення війни й тільки після того, коли більша частина зон бойових дій буде розмінована й стане безпосередньо доступна для дослідників. Станом на сьогодні ми можемо обстежувати та повноцінно документувати переважно ті об'єкти, які знаходяться на деокупованих територіях й відносно віддалені від лінії вогню", - сказала чиновниця.

З 664 пошкоджених об'єктів культурної спадщини 211 – це пам'ятки архітектури, пам'яток архітектури й містобудування налічується 186, історії – 179, історії монументального мистецтва – 18, містобудування і монументального мистецтва – 17, археології – 16.

"Слід також пам'ятати, що одна пам'ятка при цьому може бути водночас, наприклад, і пам'яткою архітектури, і пам'яткою історії", - зазначили в Мінкульті.