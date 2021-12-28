В Україні від коронавірусу померли понад 95 тис. людей, упродовж доби - 134 смерті та 2248 заражень
Станом на ранок 28 грудня в Україні зафіксовано 3 649 236 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 95 105 - летальні, 3 437 528 осіб одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 27 грудня було зареєстровано 2248 нових випадки COVID-19 (у тому числі 137 дітей та 19 медпрацівників), 4789 пацієнтів одужали, 134 людини померли.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 475;
- Вінницька область - 43;
- Волинська область - 84;
- Дніпропетровська область - 102;
- Донецька область - 149;
- Житомирська область - 66;
- Закарпатська область - 55;
- Запорізька область - 82;
- Івано-Франківська область - 46;
- Київська область - 126;
- Кіровоградська область - 54;
- Луганська область - 23;
- Львівська область - 91;
- Миколаївська область - 18;
- Одеська область - 189;
- Полтавська область - 74;
- Рівненська область - 30;
- Сумська область - 56;
- Тернопільська область - 43;
- Харківська область - 180;
- Херсонська область - 16;
- Хмельницька область - 17;
- Черкаська область - 153;
- Чернівецька область - 60;
- Чернігівська область - 16.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.1
Купівля 27.1Продаж 27.35
-
EUR
Купівля 30.55Продаж 30.99
- Актуальне
- Важливе