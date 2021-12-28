В Україні від коронавірусу померли понад 95 тис. людей, упродовж доби - 134 смерті та 2248 заражень

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 27 грудня було зареєстровано ​​​​​​2248 нових випадки COVID-19 (у тому числі 137 дітей та 19 медпрацівників), 4789 пацієнтів одужали, 134 людини померли.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 475;

Вінницька область - 43;

Волинська область - 84;

Дніпропетровська область - 102;

Донецька область - 149;

Житомирська область - 66;

Закарпатська область - 55;

Запорізька область - 82;

Івано-Франківська область - 46;

Київська область - 126;

Кіровоградська область - 54;

Луганська область - 23;

Львівська область - 91;

Миколаївська область - 18;

Одеська область - 189;

Полтавська область - 74;

Рівненська область - 30;

Сумська область - 56;

Тернопільська область - 43;

Харківська область - 180;

Херсонська область - 16;

Хмельницька область - 17;

Черкаська область - 153;

Чернівецька область - 60;

Чернігівська область - 16.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.