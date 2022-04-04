В Україні від початку повномасштабного вторгнення від рук окупантів загинула 161 дитина

Про це передає ОГПУ.

"Станом на ранок 4 квітня 2022 року більше 425 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. При цьому 161 дитина загинула та 264 поранено", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.

Наразі за офіційно встановленими даними найбільше постраждало дітей у Київській - 75, Донецькій - 78, Харківській - 59, Чернігівській - 49, Миколаївський - 34, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях.

"2 квітня поранено 9-річну дитину під час обстрілів російськими окупантами м. Вугледар Донецької області. 3 квітня внаслідок обстрілу м. Миколаєва поранено 11 осіб, одна з яких дитина. Також 3 квітня внаслідок обстрілу м. Харкова поранення отримали троє дітей", - йдеться в повідомленні.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 закладів освіти. 83 з них зруйновано повністю.



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