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В Україні відкрили Центр захисту прав дитини, який протидіятиме злочинам Росії проти української малечі

31 травня, 2023 середа
09:21
Суспільство В Україні відкрили Центр захисту прав дитини

Президент України Володимир Зеленський ознайомився з планом повернення незаконно депортованих Росією дітей Bring Kids Back UA та взяв участь у відкритті Центру захисту прав дитини

Про це ідеться на сайті президента.

Глава держави оглянув дитячий куточок для дозвілля, а також приміщення, де фахівці Центру працюють за моделлю "Барнахус". Це міжвідомчий центр для дітей, котрі стали жертвами злочинів чи були їхніми свідками, де відповідні фахівці можуть отримати інформацію від дітей та їхніх родин, провести медичне обстеження, зокрема з криміналістичною метою, і надати необхідну терапевтичну допомогу.

Володимир Зеленський також узяв участь у презентації плану дій Bring Kids Back UA. На виконання доручення Президента представники органів державної влади розробили цей комплексний план дій, що об’єднує зусилля української влади, іноземних урядів та міжнародних організацій заради повернення на батьківщину всіх маленьких громадян України.

Глава держави подякував за створення Центру захисту прав дитини та розробку плану дій  із повернення додому маленьких українців.

"Перший крок зроблено, 371 дитина вдома, в Україні. Зробимо усе, щоб повернути всіх, і, напевне, головний сенс – у назві програми Bring Kids Back UA. Я відверто нам цього бажаю – повернути всіх дітей додому, в Україну, і цілковито підтримую цю програму. Хочеться повернути дітей якнайшвидше. Це найважливіше", – сказав Володимир Зеленський.

План дій Bring Kids Back UA об’єднує зусилля державних органів України, міжнародних, громадських організацій та небайдужих громадян, які готові працювати для того, щоб повернути на батьківщину всіх незаконно депортованих українських дітей. Багато іноземних партнерів України також уже заявили про свою підтримку й готовність допомагати в захисті прав українських громадян.

  • 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. Його підозрюють у примусовій депортації українських дітей.
Війна з Росією
Володимир Зеленський
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