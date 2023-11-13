Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура В Україні вийде друком книжка про бої за Маріуполь журналіста й письменника Євгена Положія

В Україні вийде друком книжка про бої за Маріуполь журналіста й письменника Євгена Положія

13 листопада, 2023 понедiлок
13:34
Культура на фото Євген Положій

В Україні вийде друком книжка журналіста й письменника із Сум Євгена Положія. "Фінальний епізод (війни, яка триває 400 років)" побачить світ у видавництві Vivat

Про це повідомила гендиректорка харківського видавництва Юлія Орлова.

"Це ще одна книжка про війну, що "пришпилює до підлоги" відвертістю та реалістичністю описаних подій. Це ще одна книжка, яку ми маємо прочитати, щоб вийти з цієї війни новими людьми", - написала вона.

На сайті Vivat вказано, що книжка вийде з друкарні 16 листопада. Її вартість за передзамовленням становитиме 360 грн, звичайна ж ціна сягатиме 450 грн. Книжка вийде у твердій обкладинці й налічуватиме 576 сторінок.

Про що книжка

Широка війна, наче гігантська анаконда, наближається повільно й безшумно. Пастор-євангеліст, військовий капелан і багатодітний батько Григорій Мотуз як ніхто гостро відчуває її нудотний подих. Мало хто вірить, що Росія наважиться напасти. Проте їхні ілюзії розлітаються тієї ж миті, коли перші російські снаряди й міни вбивають перших людей і за лічені дні місто Марії перетворюється на цвинтар.

Російські війська оточують Маріуполь, тож пастор евакуює родину, родини парафіян і військових, дитячий притулок. Його волонтерський капеланський батальйон працює в сірих зонах по всій лінії фронту, а сини воюють і рятують людей пліч-о-пліч із батьком.

В одній з експедицій Григорій, осліплений вибухом, потрапляє в полон. Прикутий до підлоги в "столипінському" вагоні, він пригадує власне життя: дитинство, службу в радянській армії, боротьбу з наркомафією за безпритульних підлітків, пошук свого коріння і правди у мареві російської пропаганди…

Насправді ця війна — між Світлом і Темрявою, між цивілізацією життя і цивілізацією смерті — триває значно довше, ніж 400 років. І настав час для фінального епізоду.

Україна
мистецтво
Маріуполь
Війна з Росією
Читайте також:
12 листопада, 2023 неділя
Заступник командира 3-ої ОШБ Жорін розповів про атаки РФ на Бахмутському напрямку
ЗСУ, українські військові
12 листопада, 2023 неділя
"Хто в окопі, хто в ресторані". У Києві, Полтаві та Запоріжжі родички військових вимагають демобілізації тих, хто служить півтора року
Сі Цзіньпін та Джозеф Байден
12 листопада, 2023 неділя
"Схожа на зустріч очільників США та СРСР": професор Нью-Йоркського університету Айзенберг про переговори Байдена та Сі Цзіньпіна
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.14
    Купівля 37.14
    Продаж 37.73
  • EUR
    Купівля 39.6
    Продаж 40.48
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
13 листопада
14:25
наручники
Окупанти в Донецьку "засудили" українського військового на 30 років ув'язнення
14:17
Коригувальник ракетного удару по Харківській ОВА, внаслідок якого загинуло 44 людини, отримав довічне ув'язнення
14:02
OPINION
Юрій Касьянов
Нам потрібні не дорогезні БПЛА, а літаючі "автомати Калашникова"
14:01
дощ
Найхолодніше буде на півночі, а дощі оминуть лише південь: прогноз погоди на 14 листопада від Наталки Діденко
13:46
Литва планує позбавити громадянства балерину Ілзе Лієпу через підтримку війни РФ проти України
13:44
Окупанти обстріляли авто в передмісті Херсона
Окупанти обстріляли авто в передмісті Херсона: постраждали мати з двомісячною дитиною, водій загинув
13:19
Олександр Дубінський
У нардепа Дубінського проходять обшуки у справі про держзраду, - ЗМІ
12:50
уряд Норвегії, Норвегія
Норвегія оголосила про надання Україні 84 млн євро гуманітарної допомоги: на що спрямують кошти
12:36
Оновлено
Девід Кемерон
Сунак здійснив перестановки в уряді, експрем'єр Камерон очолив МЗС Британії
12:33
відключення електроенергії
Через негоду знеструмлено частину споживачів у 6 областях: ситуація в енергосистемі станом на 13 листопада
12:27
Ексклюзив
Штучно створюється механізм недієздатності місцевого самоврядування, - виконавчий директор Асоціації міст України
12:03
OPINION
Віталій Бала
Україна - ЄС. Угоди про євроінтеграцію підписуватиме не ця влада
12:00
поліція, злодій, наручники
Суд заарештував двох людей, які в телефонних розмовах закликали до знищення українців
11:58
OPINION
Віталій Портников
Чому звинувачують Червінського. Колонка Віталія Портникова
11:55
Оновлено
росія мобілізація орки окупанти
Пропагандистські держагентства РФ повідомили про перегрупування військ на Херсонщині: міноборони Росії назвало це провокацією
11:42
боллівудський актор Чандра Мохан
В Індії помер боллівудський актор Чандра Мохан, який зіграв у 900 фільмах
11:38
Ексклюзив
Польща_кордон
Учасники акції продовжують блокувати три напрямки: ДПСУ про ситуацію на українсько-польському кордоні
11:21
Огляд
світ, міжнародний огляд
Іран називають прямою загрозою для Європи, а росіяни готуються до атак на інфраструктуру України. Акценти світових ЗМІ 13 листопада
11:02
F-16
У Румунії відкрився навчальний центр, де українські пілоти опановуватимуть F-16
10:48
Коронавірус
COVID-19: у МОЗ розповіли, чи можуть в Україні запровадити карантин під час війни
10:36
Анонс
SUP IT Day
Спілка українських підприємців проведе форум на тему цифровізації та ролі ІТ в обороноздатності країни
10:26
гепатит
Гепатит А в Україні: у МОЗ назвали ймовірні причини спалаху хвороби на Вінниччині
10:11
Чорноморський флот РФ
"Ворог зіштовхнувся з проблемою": ВМС пояснили тривалу відсутність ракетних ударів РФ з моря
10:10
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 листопада: яка вартість євро і долара
10:06
Ексклюзив
Сергій Згурець
Інтенсивність бойових дій достатньо висока: Згурець про ситуацію на фронті
10:05
OPINION
Олексій Петров
Щоб зрозуміти, чим країна платить за популізм, зайдіть на цвинтар
09:58
міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
Пісторіус підтвердив намір Німеччини подвоїти підтримку України
09:50
Гора Етна, найактивніший вулкан Європи, Італія, 13 серпня 2023 р.
На Сицилії почалося виверження вулкана Етна
09:43
забрудненість повітря в Делі
Столицю Індії накрив токсичний туман через використання феєрверків попри заборону
09:23
Українські війська досягли певного успіху на лівобережжі Херсонщини, - ISW
09:00
літак
Росіяни перекидають мобілізованих до Ростова цивільними літаками, – ЦНС
08:57
Дональд Трамп
"Це було б схоже на Путіна": конгресмен Раскін про можливий другий термін Трампа
08:29
Польща розгорнула новий танковий батальйон біля кордону з Білоруссю
Польща розгорнула новий танковий батальйон біля кордону з Білоруссю
08:16
Республіканська партія, Тім Скотт
Кандидат у президенти США, який пропонував знищити армію РФ "наскільки можливо", знявся з перегонів
08:07
Інфографіка
втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила 5 танків, 10 артсистем і 800 солдатів, - Генштаб
08:02
OPINION
Олексій Голобуцький
Лють теж має бути креативною. У Дрездені продають "ресторанчик Путіна"
08:02
Доброволець з Грузії Іраклі Курцікідзе
На війні в Україні загинув доброволець із Грузії
07:42
КНДР
КНДР має стосунок до війни Росії проти України, - президент Південної Кореї
07:22
сектор Гази
Палестинський чиновник заявив, що ХАМАС призупиняє перемовини про звільнення заручників, - Reuters
06:57
VPN-сервіс
Росія планує блокувати VPN-сервіси, аби посилити контроль над російським інформаційним простором, - ISW
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV