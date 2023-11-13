В Україні вийде друком книжка про бої за Маріуполь журналіста й письменника Євгена Положія

Про це повідомила гендиректорка харківського видавництва Юлія Орлова.

"Це ще одна книжка про війну, що "пришпилює до підлоги" відвертістю та реалістичністю описаних подій. Це ще одна книжка, яку ми маємо прочитати, щоб вийти з цієї війни новими людьми", - написала вона.

На сайті Vivat вказано, що книжка вийде з друкарні 16 листопада. Її вартість за передзамовленням становитиме 360 грн, звичайна ж ціна сягатиме 450 грн. Книжка вийде у твердій обкладинці й налічуватиме 576 сторінок.

Про що книжка

Широка війна, наче гігантська анаконда, наближається повільно й безшумно. Пастор-євангеліст, військовий капелан і багатодітний батько Григорій Мотуз як ніхто гостро відчуває її нудотний подих. Мало хто вірить, що Росія наважиться напасти. Проте їхні ілюзії розлітаються тієї ж миті, коли перші російські снаряди й міни вбивають перших людей і за лічені дні місто Марії перетворюється на цвинтар.

Російські війська оточують Маріуполь, тож пастор евакуює родину, родини парафіян і військових, дитячий притулок. Його волонтерський капеланський батальйон працює в сірих зонах по всій лінії фронту, а сини воюють і рятують людей пліч-о-пліч із батьком.

В одній з експедицій Григорій, осліплений вибухом, потрапляє в полон. Прикутий до підлоги в "столипінському" вагоні, він пригадує власне життя: дитинство, службу в радянській армії, боротьбу з наркомафією за безпритульних підлітків, пошук свого коріння і правди у мареві російської пропаганди…

Насправді ця війна — між Світлом і Темрявою, між цивілізацією життя і цивілізацією смерті — триває значно довше, ніж 400 років. І настав час для фінального епізоду.