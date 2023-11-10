В Україні готують до друку книжку "Бахмут" Мирослава Лаюка
В Україні готують до друку книжку репортажів та есеїв "Бахмут" письменника Мирослава Лаюка і фотожурналіста Данила Павлова. Відкрито передзамовлення
Про це йдеться у повідомленні на сайті видавництва Ukraїner.
Книжка має побачити світ у грудні.
"У період найінтенсивніших боїв за Бахмут узимку та в березні 2023 року письменник Мирослав Лаюк і фотограф Данило Павлов проживають дні й ночі з українськими піхотинцями й артилеристами, медиками й капеланами, рятувальниками та дітьми у місті й околицях, де тривають артилерійські обстріли та вуличні бої. Результатом тих поїздок є книжка репортажів та есеїв про побут війни, про те, чому військові роблять манікюр і як з'являються позивні, про непоправні втрати, історію Бахмута та феномен пам'яті й забуття", - йдеться в анотації.
Книжка складається з двох частин.
"Тут є історія про зенітника, який щойно збив російський винищувач; батька й синів, які воюють пліч-о-пліч; вагнерівця, який любить Набокова. Про це йдеться в репортажах, що складають першу частини книжки", - повідомили у видавництві.
"У частині другій, есеях — рефлексії про історію міста і культурну спадкоємність, неможливість напівтонів тут-і-тепер", - додали там.
Тим, хто передзамовив книжку, вона обійдеться у 350 грн, решті – у 400 грн.
- Верховна Рада України на засіданні 8 листопада ухвалила закон про субсидії для книгарень на оренду приміщень і надання сертифікатів на придбання книжок.
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