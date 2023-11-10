В Україні готують до друку книжку "Бахмут" Мирослава Лаюка

Про це йдеться у повідомленні на сайті видавництва Ukraїner.

Книжка має побачити світ у грудні.

"У період найінтенсивніших боїв за Бахмут узимку та в березні 2023 року письменник Мирослав Лаюк і фотограф Данило Павлов проживають дні й ночі з українськими піхотинцями й артилеристами, медиками й капеланами, рятувальниками та дітьми у місті й околицях, де тривають артилерійські обстріли та вуличні бої. Результатом тих поїздок є книжка репортажів та есеїв про побут війни, про те, чому військові роблять манікюр і як з'являються позивні, про непоправні втрати, історію Бахмута та феномен пам'яті й забуття", - йдеться в анотації.

Книжка складається з двох частин.

"Тут є історія про зенітника, який щойно збив російський винищувач; батька й синів, які воюють пліч-о-пліч; вагнерівця, який любить Набокова. Про це йдеться в репортажах, що складають першу частини книжки", - повідомили у видавництві.

"У частині другій, есеях — рефлексії про історію міста і культурну спадкоємність, неможливість напівтонів тут-і-тепер", - додали там.

Тим, хто передзамовив книжку, вона обійдеться у 350 грн, решті – у 400 грн.