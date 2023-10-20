В Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Внесено зміни до Правил дорожнього руху з метою наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу", - пише Мельничук.

Зміни ПДР 2023 рік:

передбачено обовʼязок вмикати під час руху на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар;

заборонено перевозити дітей зростом менш ніж 150 см у транспортних засобах без використання дитячих утримувальних систем, які дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу, і на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім ряду випадків;

уточнено перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.

Сплата штрафів за порушення ПДР

Наприкінці вересня у застосунку Дія відновили можливість переглядати та сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху