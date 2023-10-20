В Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху
У п'ятницю, 20 жовтня, стало відомо, що Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Внесено зміни до Правил дорожнього руху з метою наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу", - пише Мельничук.
Зміни ПДР 2023 рік:
- передбачено обовʼязок вмикати під час руху на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар;
- заборонено перевозити дітей зростом менш ніж 150 см у транспортних засобах без використання дитячих утримувальних систем, які дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу, і на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім ряду випадків;
- уточнено перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.
Сплата штрафів за порушення ПДР
Наприкінці вересня у застосунку Дія відновили можливість переглядати та сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху
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