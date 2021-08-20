В Україні впродовж доби коронавірусом заразилися 1600 людей, 26 пацієнтів померли
Станом на ранок 20 серпня в Україні зафіксовано 2 271 826 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 394 - летальні, 2 200 000 осіб одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 19 серпня було зареєстровано 1600 нових випадків COVID-19 (в тому числі 112 дітей та 46 медпрацівників), 26 людей померли, 882 пацієнти одужали.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 222 випадки;
- Вінницька область - 33 випадки;
- Волинська область - 22 випадки;
- Дніпропетровська область - 68 випадків;
- Донецька область - 108 випадків;
- Житомирська область - 48 випадків;
- Закарпатська область - 20 випадків;
- Запорізька область - 97 випадків;
- Івано-Франківська область - 61 випадок;
- Київська область - 71 випадок;
- Кіровоградська область - 10 випадків;
- Луганська область - 67 випадків;
- Львівська область - 70 випадків;
- Миколаївська область - 17 випадків;
- Одеська область - 109 випадків;
- Полтавська область - 56 випадків;
- Рівненська область - 29 випадків;
- Сумська область - 46 випадків;
- Тернопільська область - 56 випадків;
- Харківська область - 86 випадків;
- Херсонська область - 75 випадків;
- Хмельницька область - 68 випадків;
- Черкаська область - 34 випадки;
- Чернівецька область - 79 випадків;
- Чернігівська область - 48 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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