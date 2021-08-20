В Україні впродовж доби коронавірусом заразилися 1600 людей, 26 пацієнтів померли

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 19 серпня було зареєстровано ​​1600 нових випадків COVID-19 (в тому числі 112 дітей та 46 медпрацівників), 26 людей померли, 882 пацієнти одужали.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 222 випадки;

Вінницька область - 33 випадки;

Волинська область - 22 випадки;

Дніпропетровська область - 68 випадків;

Донецька область - 108 випадків;

Житомирська область - 48 випадків;

Закарпатська область - 20 випадків;

Запорізька область - 97 випадків;

Івано-Франківська область - 61 випадок;

Київська область - 71 випадок;

Кіровоградська область - 10 випадків;

Луганська область - 67 випадків;

Львівська область - 70 випадків;

Миколаївська область - 17 випадків;

Одеська область - 109 випадків;

Полтавська область - 56 випадків;

Рівненська область - 29 випадків;

Сумська область - 46 випадків;

Тернопільська область - 56 випадків;

Харківська область - 86 випадків;

Херсонська область - 75 випадків;

Хмельницька область - 68 випадків;

Черкаська область - 34 випадки;

Чернівецька область - 79 випадків;

Чернігівська область - 48 випадків.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (222), Одеській (109), Донецькій (108), Запорізькій (97) та Харківській (86) областях", - зазначили у МОЗ.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.