В Україні впродовж доби від COVID-19 померли 282 людини, зареєстровано ​​34 938 нових заражень

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 17 лютого було зареєстровано ​​34 938 нових випадків COVID-19 (у тому числі 2879 дітей та 870 медпрацівників), 29 254 пацієнти одужали, 282 людини померли.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 4538;

Вінницька область - 687;

Волинська область - 1118;

Дніпропетровська область - 2712;

Донецька область - 1833;

Житомирська область - 1706;

Закарпатська область - 446;

Запорізька область - 1405;

Івано-Франківська область - 536;

Київська область - 1316;

Кіровоградська область - 461;

Луганська область - 748;

Львівська область - 1490;

Миколаївська область - 1235;

Одеська область - 3587;

Полтавська область - 1668;

Рівненська область - 824;

Сумська область - 1118;

Тернопільська область - 608;

Харківська область - 1800;

Херсонська область - 980;

Хмельницька область - 1354;

Черкаська область - 1273;

Чернівецька область - 381;

Чернігівська область - 1114.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.