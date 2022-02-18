В Україні впродовж доби від COVID-19 померли 282 людини, зареєстровано 34 938 нових заражень
Станом на ранок 18 лютого в Україні зафіксовано 4 672 198 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 104 106 - летальні, 3 896 009 осіб одужало
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 17 лютого було зареєстровано 34 938 нових випадків COVID-19 (у тому числі 2879 дітей та 870 медпрацівників), 29 254 пацієнти одужали, 282 людини померли.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 4538;
- Вінницька область - 687;
- Волинська область - 1118;
- Дніпропетровська область - 2712;
- Донецька область - 1833;
- Житомирська область - 1706;
- Закарпатська область - 446;
- Запорізька область - 1405;
- Івано-Франківська область - 536;
- Київська область - 1316;
- Кіровоградська область - 461;
- Луганська область - 748;
- Львівська область - 1490;
- Миколаївська область - 1235;
- Одеська область - 3587;
- Полтавська область - 1668;
- Рівненська область - 824;
- Сумська область - 1118;
- Тернопільська область - 608;
- Харківська область - 1800;
- Херсонська область - 980;
- Хмельницька область - 1354;
- Черкаська область - 1273;
- Чернівецька область - 381;
- Чернігівська область - 1114.
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