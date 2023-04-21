В Україні вже посіяли 1 млн гектарів ярих культур
Цьогоріч українські аграрії за всіма категоріями господарств вже посіяли 1 млн 5 тис. гектарів зернових і зернобобових культур
Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.
Серед 1 млн 5 тис. га посіяних зернових і зернобобових культур є:
- яра пшениця - 169,1 тис. га;
- ярий ячмінь - 557,4 тис. га
- горох - 110,2 тис. га;
- овес - 81,7 тис. га;
- кукурудза - 53,4 тис. га;
- просо - 1,7 тис. га;
- гречка - 0,27 тис. га.
Упродовж минулого тижня посіяли 278 тис. га зернових і зернобобових культур. Серед лідерів - сільгоспвиробники Полтавщини, які засіяли 83,5 тис. га. Найбільше пшениці посіяли на Дніпропетровщині - 29,6 га, кукурудзи - на Сумщині - 26,4 га.
Аграрії Вінниччини, Волині, Житомирщини, Київщини, Львівщини, Полтавщини, Рівненщини, Тернопільщини, Хмельниччини та Черкащини розпочинали сівбу цукрових буряків. Наразі вже посіяно 54,4 тис. га.
"Соняшник сіють аграрії Дніпропетровщини, Івано-Франківщини, Київщини, Миколаївщини, Одещини, Полтавщини, Рівненщини, Сумщини, Тернопільщини, Харківщини, Херсонщини, Хмельниччини, Буковини, Чернігівщини, посіяно - 137,3 тис. га. Найбільше на Сумщині - 34,7 тис. га", - ідеться в повідомленні.
- Станом на 23 березня проведення ярої сівби розпочали вже 18 областей України - культурами засіяно 293 тисячі гектарів.
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